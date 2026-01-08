Országszerte küzdenek a téllel, de most jön a java: extrém fagy és ónos eső fenyeget

A HírTV körkapcsolásából kiderült, hogy az elmúlt napok havazása országszerte komoly kihívások elé állította a lakosságot és a hatóságokat. Sopron környékén a 82-es és 84-es úton történt balesetek mellett a vasúti közlekedésben is fennakadások voltak; a GYSEV egyik szerelvénye menetképtelenné vált, az utasokat mentesítő járatokkal kellett továbbvinni.

Zalaegerszegen ennél is drámaibb a helyzet:

12 éve nem látott, mintegy 20 centiméternyi hó hullott a városra. Bár a főutakat sikerült megtisztítani, a -18 fokig süllyedő extrém hideg miatt a jégmentesítés nehézkes. A legaggasztóbb hírek Zala vármegyéből érkeztek, ahol

másodfokú riasztást adtak ki a várható ónos eső miatt,

ami miatt több iskolában már előre igazoltnak tekintik a hiányzást.

Budapesten, különösen Zugló belső utcáiban, a helyzet továbbra is kritikus. A tudósítás szerint a mellékutcákban a hóeltakarítás szinte teljesen elmaradt, a járdák balesetveszélyesek, a babakocsival közlekedőknek pedig fizikai akadálypályát jelent az átkelés.

A katasztrófavédelem és a meteorológiai szolgálat fokozott óvatosságra inti az autósokat, és azt javasolják, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést a következő napokban várható további fagyok és csapadék miatt.