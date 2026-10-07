Képmutatás és birodalmi arrogancia – így csapja szét az új hatalom a keresztény értékeket és a szuverenitást

A politikai arrogancia ritkán ölt olyan szürreális formát, mint amikor a hatalom birtokosai egyszerre hirdetnek morális megtisztulást, miközben frontális támadást indítanak a történelmi egyházak ellen. Az Osztie atya elleni támadás nem csupán elszigetelt verbális agresszió, hanem a keresztény értékrend szisztematikus kiszorításának kísérlete, amit a miniszterelnök a harminc ezüstpénz cinikus emlegetésével tetézett. Ezzel a gátlástalansággal csak a saját soraikban tapasztalható képmutatás veszi fel a versenyt: sajtóhírek szerint az élő környezetért felelős bizottság tiszás alelnöke, Kaprinyák Tibor számára a drága luxusvadászat világa egyáltalán nem idegen, miközben pártja a zöld átállás szlogenjeit harsogja. A társadalmat eközben egy kíméletlen vagyonadó bevezetésével préselik a falhoz, a gazdasági önrendelkezést pedig egy célzott brüsszeli eljárás hazánk ellen próbálja végleg felszámolni. Az uniós bürokrácia ugyanis a polgárok adómentes állampapír befektetéseit is célkeresztbe vette, világossá téve: a magyar családok vagyona és a nemzeti függetlenség egyaránt zavarja az új hatalmi hálózatot.

Képmutatás és intézményesített brüsszeli diktátumok

Az igazi hatalmi anomália azonban az európai színtéren bontakozik ki a legkíméletlenebbül. Amikor egy uniós csatlakozási biztos nyíltan, a kamerák előtt kimondja, hogy „soha többé Orbán Viktor”, azzal végérvényesen lerántja a leplet a brüsszeli intézményrendszer állítólagos semlegességéről. Ez már nem holmi jogállamisági vita vagy cizellált diplomáciai nyomásgyakorlás. Ez egy birodalmi központ arrogáns kinyilatkoztatása, amely a tagállami választók szuverén akaratát puszta adminisztratív akadályként, eltakarítandó porszemként kezeli. A hazai új vezetés mindeközben néma cinkosként, sőt, haszonélvezőként asszisztál ehhez a geopolitikai térfoglaláshoz, hiszen a külső nyomásgyakorlás tökéletesen legitimálja a belső politikai leszámolásokat. A papokat támadó kirekesztő retorika, az elitista passziók és a nyílt külső beavatkozás mostanra egyetlen, koherens és fojtogató rendszerré állt össze. A maszkok lehullottak.

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