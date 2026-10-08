Köztörvényes gyanúsítás és megroppant tekintély – Valóban pitiáner ügy miatt magyarázkodik az ország vezetője?

A politikai elit anatómiája ritkán szembesül olyan mélyponttal, mint amikor az ország legmagasabb rangú végrehajtó tisztségviselője egy egyszerű bűnügyi eljárás alanyává válik. A köztörvényes gyanúsítás ténye önmagában megsemmisítő, hiszen a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztése után a hatóságoknak nem egy bonyolult államigazgatási anomáliát, hanem egy közönséges telefonlopási ügy részleteit kell vizsgálniuk. Amikor Magyar Péter kihallgatása során a nyomozók arról faggatják a kormányfőt, hogy mi vezetett a gyanú szerint egy civil mobileszköz Dunába dobása felé, az már régen nem csupán a büntetőjogi felelősségről szól. Ez az eseménysorozat a legtisztább formájában demonstrálja a hivatal méltóságának devalválódása jelentette rendszerszintű kockázatot. Egy ilyen súlyos eljárás árnyékában a kormányzóképesség mítosza végérvényesen szertefoszlik, helyét pedig átveszi az államgépezetbe vetett társadalmi bizalom teljes eróziója.