Czunyiné Bertalan Judit: Megalapozatlan döntés született Hankó Balázsék ügyében

Megalapozatlan a döntés, amit Hankó Balázzsal és Varga Bajusz Veronikával szemben hoztak - így reagált a Védvonal vezetője arra, hogy február elsejéig meghosszabbították a korábbi miniszter és államtitkára letartóztatását. A Kecskeméti Járásbíróság állítása szerint Hankó Balázs esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. A Budai Központi Kerületi Bíróság emellett meghosszabbította Seszták Miklós volt miniszter letartóztatását is január 30-áig. Czunyiné Bertalan Judit szerint ezek indokolatlan kényszerintézkedések.

Czunyiné Bertalan Judit hozzátette, hogy az egész egy koncepciós eljárás része amit a Tisza-kormány a politikai ellenfeleinek meghurcolására, és megsemmisítésére használ.

Továbbra is kitart felesége és családja Hankó Balázs mellett. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a Hír Tv-nek elmondta: nevetségesnek tartja az ügyészség indoklását, ugyanis egyik pont sem állja meg a helyét.