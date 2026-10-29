Szalai Piroska: a minimálbéreseknek sem jelent valódi segítséget az adójóváírás

Már 20 adóemelési tervezete van a Tisza-kormánynak annak ellenére, hogy Magyar Péter a választási kampány alatt adócsökkentést, a családtámogatások növelését és béremelést is ígért - erre hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.

A Fidesz országgyűlési képviselője arra is rámutatott: a kormány által hangoztatott szja-t érintő adójóváírás nem nyújt valódi segítséget azoknak, akik minimálbérért dolgoznak.

Magyar Péter a kampányban pedig számtalan ígéretet tett: még 2024-ben posztolt a Facebook-oldalán arról, hogy a Tisza-kormány 2027-től duplájára emeli a minimálbért, kormányra jutásuk után pedig elérik, hogy a kormányzati ciklus végére egymillió forint lehessen a minimálbér összege Magyarországon.