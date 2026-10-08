Pedagógusnapon robbant a vita: a fizetésük csökkenését sérelmezik a tanárok

A pedagógusok világnapján köszöntötte a tanárokat Lannert Judit, a posztja alatt azonban többen a fizetésük csökkenését kifogásolták.

Lannert Judit bejegyzése alatt pedig elszabadultak az indulatok, számos kommentelő azt nehezményezte a miniszternek, hogy az előző hónapokhoz képest jóval kevesebb fizetést kaptak a tanárok.

Volt olyan aki, azt írta, hogy a pedagógus világnapja alkalmából a tanárok fizetéscsökkentést kaptak, akadt olyan is, aki annyit írt, hogy alkalmatlanok társasága.

A Fidesz országgyűlési képviselője a Monitorban elmondta, hogy jelenleg 33 milliárd forinttól esnek el azok a pedagógusok, akik az idei teljesítményértékelés alapján jogosultak lennének a bérkiegészítésre.

Csütörtök reggel az oktatási és gyermekügyi miniszter miniszter bejegyzésben reagált a történtekre. Lannert Judit szerint a Fidesz-KDNP ismét valótlanságot terjeszt a pedagógusok béréről. Azt is elmondta, hogy éppen az Orbán-kormány volt az, amelyik megalázta a pedagógusokat.