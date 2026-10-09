Hogy került a Dunába az a bizonyos telefon?

Az ügyészség több mint egy héttel azután hallgatta meg a miniszterelnököt, hogy a Parlament kiadta a mentelmi jogát.

– Valamikor hétfőn voltam, talán hétfőn vagy kedden. Kedden. Nem, szerdán voltam, a kormányülés napján. Gyorsan folynak, tegnapelőtt voltam szerdán, a kormányülést kellet itt hagynom – mondta el Magyar Péter.

A kormányfő a legnagyobb titokban, a sajtót kizárva jelent meg az ügyészségen. Elmondása szerint rövid vallomást tett a telefonlopási ügyben, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt.

– Az én kihallgatásom az körülbelül egy órát tartott, a jogszabályoknak megfelelő módon. Közölték velem a gyanúsítást én pedig elmondtam, hogy megértettem a figyelmeztetéseket. Megkérdezték hogy ez benne van a jogszabályban, hogy kívánok-e panaszt tenni a gyanúsítás ellen. Mondtam, hogy nem kívánok panaszt tenni. Megkérdezték, hogy teszek-e vallomást. És egy rövid érdemi vallomást tettem és egy érdemi védekezést terjesztettem elő. Innentől az ügyészség oldalán pattog a labda – vélekedett Magyar Péter, aki egyébként arra számít, hogy az ügyészség megszünteti az eljárást.

De, de akkor hogy került a Dunába az a bizonyos készülék?

A Hír TV ezen kérdésére azonban nem adott érdemi választ Magyar Péter, aki végül olyannyira összezavarodott, hogy mikrofon helyett már telefonról kezdett el beszélni.

– Legyen szíves visszaadni a telefont. Vagy a mikrofont, nem a telefont. Vigyázzon, hogy nehogy eldobja.

Ha a kormányfő elismerte volna a bűncselekményt, gyorsított eljárás is indulhatott volna

Magyar Péter bűnügyi nyilvántartásba vétele, azaz rabosítása a gyanúsítás közlése után kötelezően megtörtént– erről már Hack Péter jogász, egyetemi tanár beszélt Híradónknak.

– A magyar jog megengedi a védekezési hazugságot. A hatóságok feladata, hogy a bizonyítékokat egyenként és összességébe véve értékeljék és ugye ebbe a bizonyítéki értékelési sorba kerül majd bele a gyanúsított nyomozás során tett vallomása. ha ez ellentmond a videófelvételeknek, más tanúk vallomásának, a sértett vallomásának, akkor a bíróság, majd az eljárás későbbi szakaszában, ha vádemelésig eljut az ügy, akkor megítéli vagy eldönti azt hogy kinek ad igazat, kinek a vallomását fogadja el.



Hack Péter arra is rámutatott: ha a kormányfő elismerte volna a bűncselekményt, akár egy gyorsított eljárás is indulhatott volna, most azonban normál menetben folytatódik Magyar Péter telefonlopási ügye.