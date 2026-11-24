Magyar Péter azért akarja korlátozni az ellenzék felszólalási jogát a Parlamentben, hogy semmilyen kontroll ne legyen felette - erről beszélt az Országgyűlés mai ülésén a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnöknek már így is erőfölénye van, mert korlátlan a felszólalási időkerete. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, hogy „a házszabályt az abszolút filmszínház rendezőjének igényeihez igazítják, a parlament egyfajta díszlet, az ellenzéki képviselők a statiszták.” Magyar Péter miatt kellett rendszeresíteni a személyes érintettség gombot a parlamentben, mert rendszeresen gúnyolódik és sértegeti a képviselőket - tette hozzá Rétvári Bence.