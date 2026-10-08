Teljesítményértékelési rendszer körüli feszültség: a bérkiegészítés elmaradása uralja az oktatáspolitikai vitát

A pedagógusok világnapja alkalmából közzétett hivatalos miniszteri köszöntő rávilágított az oktatáspolitikán belüli mély kommunikációs és finanszírozási ellentmondásokra. Lannert Judit posztja alatt a kommentelők többsége nem az ünnepi üzenetre, hanem a korábbi, a tanárok önállóságát és az igazgatók alkalmasságát megkérdőjelező nyilatkozatokra, valamint a tanárok fizetésének csökkenése miatti elégedetlenségre reagált. A feszültség középpontjában a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése áll, amely a Fidesz szakpolitikusai szerint a minőségi munkát végző oktatókat érinti a leghátrányosabban. Az ellenzéki párt számításai alapján a bérkiegészítés elmaradása konkrét anyagi veszteséget jelent a szektornak, amit egy 33 milliárd forint elvonása körüli politikai vita kísér. Ezt a narratívát az oktatási miniszter kategorikusan visszautasította, hangsúlyozva, hogy az érintettek nem tekinthetők kampányeszköznek.

Teljesítményértékelési rendszer és finanszírozási ellentmondások az oktatásban

A politikai vitatérben egymásnak feszülő érvek jól mutatják az ágazat rendszerszintű kihívásait. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő szerint az értékelési struktúra felfüggesztésével pontosan azok a pedagógusok esnek el a többletjövedelemtől, akik az elmúlt évben a legmagasabb szakmai munkát végezték el a differenciált juttatás reményében. A helyi szintű elégedetlenséget jelzik a Hír TV-nek nyilatkozó érintettek szavai is, akik az oktatás színvonalának további javításához elengedhetetlennek tartják az anyagi elismerést. A tárcavezető válaszreakciója, amelyben a fizetéscsökkenés tényét és a milliárdos nagyságrendű forrásvesztést is vitatja, a kommunikációs stratégia irányváltását jelzi: a kormányzat a partneri viszony és a felnőttként kezelés fontosságát kommunikálja a közösségi térben. A tények szintjén azonban megmarad az aszimmetria az ígért teljesítményalapú finanszírozás és a pedagógusok bérlapjain megjelenő konkrét összegek között.