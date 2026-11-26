A siófoki önkormányzat bruttó kétmillió forintért bocsátaná rendelkezésre a Kiss Szilárd Sportcsarnok melletti parkolót szalagavatókra, ballagásokra és más közcélú rendezvényekre – írja a Sonline.

Siófoki sportcsarnok: kétmilliót kér a város a parkolóért (Forrás: Sonline/SKC-sportkomlexum)

A Facebookon vitát keltett a polgármester erről szóló levele, mert korábban arról volt szó, hogy a szalagavatók idejére ingyen megnyitnák a parkolót, más rendezvényeknél pedig bérleti díjat kérnének.

Most azt találgatják a hozzászólók, kire hárulna a parkoló költsége. Az egyik kommentelő szerint a szalagavató idejére olcsóbb kibérelni a Kiss Szilárd Sportcsarnokot, mint mellette a parkolót.

Az ügy részleteiről ide kattintva olvashat a Sonline cikkében.

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