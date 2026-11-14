Az isztambuli egyezmény túlmutat az áldozatvédelem kérdésén

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását kezdeményezi a Tisza-kormány – jelentette be Magyar Péter még csütörtökön.

A miniszterelnök szerint ezzel határozottabban léphetnek fel a nők elleni és a családon belüli erőszakkal szemben.

A megállapodás azonban túlmutat az áldozatvédelem kérdésén: az egyezmény a társadalmi nem fogalmát is beemeli a szabályozásba, és a nők elleni erőszakot a menekültügyi eljárásokban is az üldöztetés lehetséges formájaként kezeli.

Az Isztambuli Egyezmény számos Intézkedése már korábban megvalósult Magyarországon - mutatott rá a politikai elemző.

A politikai elemző a Hír TV-nek hozzátette: hogyha ezt valaki nem tartja elégségesnek, akkor nemzeti alapon továbbra is van lehetősége még szigorításokra, újabb intézkedésekre. Ehhez sem szükséges az egyezmény ratifikálása.

Az Isztambuli Egyezmény jóváhagyásával több probléma van, köztük, hogy a gender ideológiának adna teret a Tisza-kormány - erősítette meg a KDNP országgyűlési képviselője is Péntek 18 című műsorunkban.