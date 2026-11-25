Merjenek segítséget kérni! A Fidesz és a KDNP képviselőinek megrendítő üzenete a bántalmazottaknak
Drámai hangvételű videóban beszélnek a Fidesz és KDNP képviselőnői a Nők elleni erőszak megszüntetéséről, mert mint fogalmaznak, ez közös ügyük.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján azt üzenik a bántalmazottaknak, hogy merjenek segítséget kérni, és amíg egyetlen nő is van az országban, aki nem érzi magát biztonságban, addig van tennivaló. Sok nő van ilyen helyzetben, nagyon nehezen mernek erről beszélni – hanzott el a megrendítő videóban, amelyben Máthé Zsuzsa (KDNP), Juhász Hajnalka (KDNP), Szentkirályi Alexandra (Fidesz), Lezsák Anna (Fidesz) és Koncz Zsófia (Fidesz) beszél.
Fontos elmondani, hogy a bántalmazás nem csak fizikai bántalmazást jelent, hanem lelki terrort is – mutattak rá a képviselőnők.
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