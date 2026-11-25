Felmérések szerint az élelmiszer-pazarlás visszaszorításában a háztartásoknak is kulcsszerepük van. A tudatosabb vásárlás és tárolás nemcsak a környezetünket kímélheti, hanem a családi kiadásokat is csökkentheti. Hogy pontosabb képet kapjunk a magyarok szokásairól, most ismét országos felmérést indított a Nébih, amelyhez önkéntes résztvevők jelentkezését várják.

Egy bevásárlókosárnyi élelmiszer, amelynek egy része végül a kukában landol. Egy vacsora, amelyből másnapra már senki sem kér. Egy vekni kenyér, amelynek a fele megszárad, mielőtt elfogyna. Ismerős helyzetek, amelyek külön-külön talán jelentéktelennek tűnnek, együtt azonban hatalmas problémát jelentenek. Világszerte évente több mint egymilliárd tonna élelmiszer-hulladék keletkezik, és ennek jelentős része a háztartásokban termelődik.

A pazarlás ráadásul nemcsak az ételekről szól: minden kidobott falattal az előállításához szükséges víz, energia és munka is kárba vész. Magyarországon is komoly a probléma, és a hazai adatok azt mutatják, hogy a kidobott élelmiszerek egy jelentős része odafigyeléssel megmenthető lenne.