Hogyan emlékezünk egy szerettünkre, ha halála után azzal vádolják, hogy másokat figyelt meg? Mi van, ha ő maga is az állambiztonság nyomása alatt állt? Dr. Petrányi-Szöőr Anna jogász-pszichológus saját családjában tapasztalta meg, milyen nehéz szembenézni a múlttal.

Dr. Petrányi-Szöőr Anna november 4-én szembesült azzal, hogy néhai édesapját a kommunista állambiztonság beszervezettjei között tartották számon. A jogász-pszichológust megrázta a hír. Egy napon keresztül úgy tudta, hogy édesapja ügynöki tevékenységet folytatott. Másnap azonban újabb részletekre derült fény.