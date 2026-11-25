Ezeket a lelki sebeket segíthetnek gyógyítani azok a traumákat feldolgozó önsegítő csoportok, amelyeket civil kezdeményezésre indítanak.

Fontos a történelmi tények tisztázása, de még fontosabb a megbocsátás, a lelki feldolgozása ennek a traumának, amit az ügynökakták kései nyilvánosságra hozatala okozott – emelte ki Napindító című műsorunkban Petrányi-Szöőr Anna pszichológus, jogász.