Az Európai Bíróság valamennyi ítéletét végre kell hajtani - egyebek mellett ezt üzente Magyar Péternek a Zöldek EP-képviselője. Daniel Freund a Hír TV-nek elmondta: álláspontjuk szerint a választási törvényt is módosítani kellene hazánkban. A német képviselő, aki korábban számos alkalommal támadta az Orbán-kormányt, most megjegyezte, hogy sok minden megváltozott, de még van tennivalója a Tisza-kormánynak.

– Egyelőre annak örülök, hogy vannak reformok. De még ezzel nincs vége. A magyar kormány megígérte, hogy módosítja az Alaptörvényt. A választási rendszert is át kellene alakítani. Még van tennivalója a magyar kormánynak – nyilatkozta Daniel Freund.

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