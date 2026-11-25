A Napindító vendégeként a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője beszámolt saját tapasztalatairól is, amelyek a Budapest romló közbiztonságáról árulkodnak. Szepesfalvy Anna egyúttal jelezte, hogy egy komplex tervezet került az asztalra, amely a közbiztonság javítását célozza, azonban a képviselő szinte biztos benne, hogy a baloldal kitalál majd valamit ennek elgánycsolása érdekében.