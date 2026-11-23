Mi történik akkor, ha egy színházban minden elromlik, ami csak elromolhat? Erre is választ ad Michael frayne Függöny fel! (Noie off) című darabja, amelyet olykor más címmel (Mégegyszer hátulról) is szoktak játszani színházak.

A darab különlegessége, hogy betekinthet a nézők a kulisszák mögé, és amit láthat: zűrzavar, káosz, feszültség, a magánélet és a színházi lét ütközése.

Az egyébként háromfelvonásos darabot két részben mutatják be, és minden van benne, ami a vígjátékokban szokott lenni, például félreértések, párkapcsolati problémák.

Nem könnyű eldönteni a darabban, kié a főszerep, de leginkább a Szabó Szása és Fábián Anita által játszott karakterekre mondhatjuk, hogy ők a főszereplők.

A vége nem egyértelmű Happy End, éppen ezért másutt drámaként is előadják a darabot – mesélte el Beleznay Endre.