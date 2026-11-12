Ifj. Lomnici Zoltán: A zsarolás és a kapcsolati erőszak gyanúja is felmerülhet

Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán elhangzottak több fontos büntetőjogi kérdést is felvethetnek. Az egykori miniszter állítása szerint Magyar Péter 14 hónapon keresztül fenyegette őt egy titokban készített hangfelvétellel. A történtek jogi megítéléséről ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt.

A szakértő szerint az elmondottak alapján elsősorban a zsarolás bűncselekményének gyanúja merülhet fel. Ennek megállapításához azonban vizsgálni kell a fenyegetések körülményeit, azok célját és a jogtalan előny megszerzésére irányuló szándékot. Lomnici a kapcsolati erőszak esetleges fennállására is felhívta a figyelmet, amelynek megítélése szintén a konkrét tényektől és bizonyítékoktól függ.

A tartásdíj kérdése is felmerült

Az alkotmányjogász egy további lehetséges büntetőjogi kérdést is megemlített: a tartásdíj fizetésének elmulasztását. Hangsúlyozta, hogy ennek jogi relevanciája attól függ, létezik-e bírósági kötelezés, és annak teljesítését az érintett önhibájából mulasztotta-e el.

A jogi végzettség is számíthat

A beszélgetésben szóba került Magyar Péter jogi végzettsége is. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez egy esetleges büntetőeljárásban a körülmények értékelésekor jelentőséggel bírhat. A bíróság ugyanis a büntetés kiszabásakor az enyhítő és súlyosító körülményeket egyaránt mérlegelheti. A jogi ismeretek birtokában lévő személy esetében különösen vizsgálható, mennyire volt tisztában magatartása jogellenességével.

Az alkotmányjogász ugyanakkor rámutatott: a jogi végzettség önmagában nem alapoz meg büntetőjogi felelősséget, annak megállapításához minden esetben a konkrét cselekményeket és a rendelkezésre álló bizonyítékokat kell értékelni.

Ifj. Lomnici Zoltán kiemelte: a felmerült jogi kérdések tisztázása az illetékes hatóságok feladata, a felelősség megállapítása pedig kizárólag megfelelő bizonyítékok alapján történhet.