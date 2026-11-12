FPÖ: Ausztriából Ukrajnába több mint ezer szállítmány haladhatott át Magyarországon

Több mint ezer, Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítmány haladhatott át Magyarországon 2022 óta, összesen mintegy húszmilliárd euró értékben – mondta a Hír TV-nek az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára.

Christian Hafenecker szerint az úgynevezett aranykonvoj leállítása irányította rá a figyelmet a pénzmozgásokra, a parlamenti kérdésekre adott válaszokból pedig kiderült: az osztrák kormány azt sem tudja, ki küldte és ki kapta meg a hatalmas összegeket.

A politikus egy másik, 200 kilogrammos, Ukrajnából Ausztrián át Svájcba tartó különleges rakományról is beszélt, amelynek ellenőrzését szerinte az ukrán nagykövetség próbálta megakadályozni.