A mesterséges intelligencia (MI) már a mindennapok része – a telefonok kamerájától a keresőmotorokig –, és egyre komolyabb kérdéseket vet fel a felsőoktatásban is. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) Angol–Amerikai Intézetének tanszékvezetőjét, Dr. Almási Zsoltot a két napos egyetemi konferencián Illés Péter kérdezte a Hír TV Napindító műsorában.

A konferencia célja, hogy összehozza azokat a szakembereket, akik építik vagy a gyakorlatban használják a mesterséges intelligenciát és a nagy nyelvi modelleket, és különböző tudományterületek felől vizsgálják meg a felsőoktatással való kapcsolatát. Szó esik többek között a digitális egyenlőtlenségekről, a tömegoktatás újraértelmezéséről, valamint arról, hogyan – és egyáltalán kell-e – integrálni az AI-t az oktatásba.

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