Ügynökakta-botrány: Előre jeleztek a levéltárosok, hogy gond lehet

Dobrovits Orsolya, a Közgyűjteményi és Közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke volt Napindító című műsorunk vendége.

– Azzal, hogy az eredetileg tervezett dátumra, október 23-ra nem készültek el a munkával a dolgozók, és a nyilvánosságra hozatal november 4-re tolódott, már látszódott, hogy komoly időprés alatt voltak – mutatott rá Dobrovits Orsolya, aki arra is felhívta a figyelmet, ha bármilyen külső döntéshozó sürget valamit, sokkal nagyobb a hibázási lehetőség, és ez most meg is történt.

Nem volt elég átgondolt, hogy ez így került napvilágra – összegzett a levéltáros szakszervezet vezetője.

Jön a következő határidő

A feszített munka azonban nem ért véget a dolgozók számára.

Megrohanták a levéltárat, rengetegen bejelentkeztek és további információkat szeretnének magukra vonatkozóan, és ezt nem fogja bírni a levéltár – hívta fel a figyelmet Dobrovits Orsolya.

Ráadásul az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának következő határideje februárban lesz, újabb adag információ fog kikerülni – mutatott rá a szakszervezeti vezető, aki reményét fejezte ki, hogy ezúttal átgondoltabban tudják majd lebonyolítani a feladatot.