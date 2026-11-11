Egy hónap, ami megváltoztathatja az alkoholfogyasztási szokásainkat

Egy hónap alkohol nélkül. Elsőre talán nem tűnik nagy kihívásnak, mégis sokak számára nehezebb, mint gondolnák.

Egy pohár bor vacsora mellé, egy sör munka után, egy ital a baráti találkozón. Sokszor észre sem vesszük, milyen természetes része lett a mindennapjainknak az alkoholfogyasztás.

A Száraz November kezdeményezés éppen erre szeretné felhívni a figyelmet: arra biztatja az embereket, hogy harminc napig egyáltalán ne fogyasszanak alkoholt. A cél azonban nem pusztán az, hogy valaki kibírjon egy hónapot ital nélkül, hanem az is, hogy közben jobban megismerje saját szokásait, és felismerje, milyen szerepet tölt be az alkohol az életében.

A kezdeményezés már hosszú évek óta tér vissza minden novemberben, és egyre többeket ösztönöz arra, hogy átgondolják az alkoholfogyasztáshoz fűződő viszonyukat.