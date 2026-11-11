Hekkerek bénították meg az üzleteket: rengeteg élelmiszer került a kukába Európa-szerte
A digitális védelem hiányának kézzelfogható ára lett.
Hekkerek miatt került szemétbe rengeteg élelmiszer Európában. Az októberi, több száz francia üzletet érintő támadás után november elején Svédországtól Belgiumon át Írországig jelentettek hasonló eseteket. Az elkövetők kiléte egyelőre ismeretlen, a történtek azonban megmutatják, hogyan okozhat egy internetes támadás nagyon is kézzelfogható károkat.
Ahogy egyre több eszközünk kapcsolódik az internethez, a kibertámadások következményei is egyre közvetlenebbül érinthetik a mindennapjainkat. A hétköznapokban a félelem helyett a tudatosság segít.
A hűtést helyre lehet állítani, a kidobott élelmiszert viszont már nem lehet megmenteni. Ezekben az üzletekben a digitális védelem hiányának nagyon is kézzelfogható ára lett.