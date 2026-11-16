Merényletveszély miatt fokozott védelem alá helyezték Trumpot és kormányának vezetőit

Fokozottan védett katonai létesítményekbe költöztették az amerikai elnököt és a Trump-kormányzat több magas rangú tisztviselőjét a növekvő biztonsági fenyegetések miatt – számolt be a Fox News vasárnap.

Az Israel Hayom értesülései szerint ugyanis az izraeli Moszad olyan hírszerzési információkat adott át a CIA-nek, amelyek alapján Irán Donald Trump amerikai elnök és kormányának vezető tisztviselői ellen tervezhet Irán merényleteket, akár robbanóanyaggal felszerelt drónokkal.

A lapnak nyilatkozó izraeli és amerikai tisztviselők szerint a fenyegetés hozzájárult Washington Teheránnal szembeni álláspontjának keményedéséhez és egy előzetes megállapodás esélyének csökkenéséhez.