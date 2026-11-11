Ma dönthetnek Orbán Áron letartóztatásáról

A Budai Központi Kerületi Bíróságon kellet ma megjelennie Orbán Viktor testvérének, Orbán Áronnak, akit vezetőszáron vittek be az épületbe.

Orbán Áronnak és három társának 10 órakor kezdődött a kihallgatása. A bíróságnak ma döntenie kell a letartóztatásukról, mivel letelik az erre törvényileg rendelkezésre álló 72 óra

A védelem szerint semmi sem indokolja a letartóztatást.

Üzletszerűen elköetett embercsempészéssel gyanusítják őket.

„Az öcsén csak eszköz, a célpont én vagyok” – reagált még korábban a hírre Orbán Viktor, a Fidesz pedig honlapján felvette Orbán Áront a politikai foglyok listájára.