Megvédték Trump miniszterét: elbukott a Hegseth eltávolítására irányuló kísérlet

A republikánus képviselők kedden megakadályozták Pete Hegseth védelmi miniszter elmozdítására irányuló alkotmányos vádeljárás megindítását. A minisztert azzal vádolták, hogy az iráni háború és más, világszerte zajló konfliktusok kezelése során ismételten megsértette az amerikai alkotmányt.

A szavazásra egy héttel azután került sor, hogy a republikánusok elveszítették többségüket a szenátusban és a képviselőházban. A BBC szerint a történtek jól mutatták, hogy a törvényhozók továbbra is óvakodnak attól, hogy szembeforduljanak Donald Trumppal, aki jelezte, hogy továbbra is támogatja Hegseth pozícióban maradását.