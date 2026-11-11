Rubik Ernő még sosem rakta ki a Rubik-kockát, ezért - videó

A Rubik-kocka márkáját tulajdonló vállalat Jászberénybe költöztette a termék gyártását, így mostantól ott készülnek a legendás kockák – számolt be róla a Szoljon.hu. Az átadón megjelent maga a feltaláló is, aki kérdésre válaszolva elárulta, soha nem „rakta ki” még híres játékát, ugyanis azt nem lehet „kirakni”. Elvégre nem kirakós, hogy az elemeit kivegyük, betegyük – szögezte le a játék atyja.

Fotó: Bencsik Ádám / Szoljon.hu

Ha az összes szín egy külön-külön oldalra kerül, akkor megvan a megoldás – így kell elnevezni a sikeres játék végét – mutatott rá a feltaláló.

A portál beszámolójából kiderült egy különlegesség: az itt gyártott játékokat gravírozzák is. Ez egyszer azért hasznos, mert a valamilyen okból hibás termék azonnal visszakereshető. Másrészt minden jászberényi Rubik-kockának ismert lesz a „születésnapja”. Ez elég sok szülinapot jelent egy napra, egy műszakban ugyanis 800-900 kockát gyártanak. A termelés két műszakban zajlik.

A megnyitón két profi játékos is bemutatta tudását a nagyközönségnek.

Fotó: Bencsik Ádám / Szoljon.hu

A gyár átadásán elhangzott további érdekességeket a Szoljon.hu-n olvashatnak!



