Tovább folytatódnak a tüntetések Franciaországban

Ismét több ezren vonultak utcára Franciaországban diákok, egyetemisták és pedagógusok, hogy tiltakozzanak a romló oktatási körülmények és a magas megélhetési költségek ellen. A demonstrálók szerint a kormány eddigi ígéretei nem hoztak érdemi változást, ezért a megmozdulások folytatását sürgetik.

Kedden Párizsban és Nantes-ban is ezrek vettek részt a tüntetéseken. A fővárosban ezúttal elmaradtak az erőszakos összecsapások, a francia oktatási minisztérium adatai szerint azonban az ország 3700 középiskolájából 49-et így is elbarikádoztak a tiltakozók. A diákok és a tanárok nem elégedettek a miniszterelnökkel folytatott egyeztetések eredményével, és további nyomásgyakorlást helyeztek kilátásba.

A demonstrálók jobb oktatási feltételeket, magasabb béreket és a megélhetési terhek enyhítését követelik. A szakszervezetek emellett a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését eredményező gazdaságpolitika megváltoztatását is sürgetik. A tiltakozók szerint a munkavállalók bérei nem tartottak lépést az általuk megtermelt gazdasági érték növekedésével.

A megmozdulások szeptemberben diáktüntetésekkel kezdődtek, majd októberre szélesebb társadalmi tiltakozássá alakultak, amelyek több alkalommal erőszakos összecsapásokba torkolltak. A rendőrség október 17. óta legalább 4900 embert állított elő, csaknem egyharmaduk kiskorú volt. Mintegy 300 embert előzetes letartóztatásba helyeztek.

A tüntetők egyelőre nem hátrálnak: addig folytatnák a demonstrációkat, amíg a kormány nem tesz számukra is érzékelhető, érdemi lépéseket.