Életművük előtt tiszteleg az ország: hét alkotó kapta meg a Nemzet Művésze díjat

Vannak művészek, akiknek munkássága generációkon át meghatározza a magyar kultúrát. Az ő életművüket és több évtizedes alkotói munkájukat ismeri el a Nemzet Művésze díj.

A magyar művészeti élet hét újabb kiemelkedő alkotója kapta meg a Nemzet Művésze címet.

Az ünnepélyes díjátadót november 5-én tartották a Pesti Vigadóban. Az elismerést 2013-ban alapították, azóta minden évben azok a művészek kaphatják meg, akik hosszú pályafutásuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és munkájukkal gazdagították a magyar kultúrát.

A cím különlegessége, hogy egyszerre legfeljebb hetvenen viselhetik. A kitüntetés nemcsak egy életmű elismerését jelenti, hanem a művészi munka társadalmi megbecsülését is kifejezi.