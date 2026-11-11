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Életművük előtt tiszteleg az ország: hét alkotó kapta meg a Nemzet Művésze díjat

Az ünnepélyes díjátadót november 5-én tartották a Pesti Vigadóban.

  • Radar
  • 51 perce
  • Forrás: HírTV
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Vannak művészek, akiknek munkássága generációkon át meghatározza a magyar kultúrát. Az ő életművüket és több évtizedes alkotói munkájukat ismeri el a Nemzet Művésze díj. 

A magyar művészeti élet hét újabb kiemelkedő alkotója kapta meg a Nemzet Művésze címet. 

Az ünnepélyes díjátadót november 5-én tartották a Pesti Vigadóban. Az elismerést 2013-ban alapították, azóta minden évben azok a művészek kaphatják meg, akik hosszú pályafutásuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és munkájukkal gazdagították a magyar kultúrát. 

A cím különlegessége, hogy egyszerre legfeljebb hetvenen viselhetik. A kitüntetés nemcsak egy életmű elismerését jelenti, hanem a művészi munka társadalmi megbecsülését is kifejezi.

 

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