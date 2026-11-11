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Betontorlaszokkal és szigorú biztonsági intézkedésekkel készül Varsó a függetlenség napjára

Varsóból jelentkezett Bugnyár Zoltán.

  • Hírek
  • 10 órája
  • Forrás: HírTV
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A krakkói tömeggyilkosság árnyékában ünnepelik Lengyelországban a november 11-ei függetlenség napját. 

Országszerte fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben. A tervek szerint megtartják a hagyományos Függetlenségi Menetet. Varsó belvárosában betontorlaszokat helyeztek ki. 

A főváros teljes területén érvényben lesz a fegyverviselési és -szállítási tilalom, valamint korlátozzák a pirotechnikai eszközök használatát is.

Kapcsoltunk a lengyel fővárosba. Varsóból jelentkezett Bugnyár Zoltán. 

 

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