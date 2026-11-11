Betontorlaszokkal és szigorú biztonsági intézkedésekkel készül Varsó a függetlenség napjára

A krakkói tömeggyilkosság árnyékában ünnepelik Lengyelországban a november 11-ei függetlenség napját.

Országszerte fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben. A tervek szerint megtartják a hagyományos Függetlenségi Menetet. Varsó belvárosában betontorlaszokat helyeztek ki.

A főváros teljes területén érvényben lesz a fegyverviselési és -szállítási tilalom, valamint korlátozzák a pirotechnikai eszközök használatát is.

Kapcsoltunk a lengyel fővárosba. Varsóból jelentkezett Bugnyár Zoltán.