Ki vállalja a felelősséget az ügynökakták hibáiért? Megszólalt a szakszervezet elnöke

Politikai nyomás vezethetett az ügynökakták hibás nyilvánosságra kerüléséhez - ezt mondta híradónknak a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

Dobrovits Orsolya elmondta, hogy kiállnak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója mellett, aki felajánlotta lemondását az ügynökakták hibás nyilvánosságra kerülése miatt. Hozzátette, hogy az állambiztonsági iratok gyorsított nyilvánosságra hozatala visszafordíthatatlan károkat okozhat.

A kormánypárt szerint csupán határidőről egyeztettek a levéltárral.

