Pénteken válságtanácskozás az ügynökbotrány miatt, hétfőn elfogják Orbán Viktor öccsét

Orbán Viktor öccsét is elfoghatták a köznyelvben csak ÁVH-nak nevezett NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda közös akciója során. A hírt először Magyar Péter testvérének médiája közölte, a rendőrség bejelentését megelőzve. A volt miniszterelnök a testvére elfogását úgy kommentálta, hogy Magyar Péterék célja a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. A történteket ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF–CÖKA elnöke elemezte a Napindítóban.