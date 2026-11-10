Több ezer vállalat, futurisztikus technológiák: Magyarország is főszerepet kapott a kínai expón

Magyarország díszvendégként debütált a világ egyik legnagyobb digitális kereskedelmi kiállításán, Kínában. A mesterséges intelligencia radikálisan alakítja át ezt az iparágat is, nem véletlen, hogy a több ezer vállalatot felvonultató esemény középpontjában az új technológia állt.

A helyszínen ott volt Zsiros Mihály kollégánk.

Érdekesség, hogy miközben a hangcsoui expón azt láttuk, mire képes ma a mesterséges intelligencia, Washingtonban a kínai és az amerikai elnök már arról tárgyaltak, hogyan kezeljék annak kockázatait, és hogyan tartsák fenn a párbeszédet a világ két vezető AI-hatalma között.