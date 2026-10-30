A 2022-es energiaválság óta először lépte át a lélektani 100 eurós szintet az európai földgáz tőzsdei ára

Újra 100 euró fölé emelkedett az európai földgáz ára, az EU-ban egy újabb energiaválság miatt kongatják a vészharangot. Az uniós tagállamok energiaügyi miniszterei összeülnek, hogy megvitassák, hogyan kezeljék a tél közeledtével és a fűtési csúcsidőszakkal egyre súlyosbodó energiaár-válságot. A helyzetet a közel-keleti háború, az akadozó LNG-szállítások és a megszokottnál jóval alacsonyabb gáztartalékok is nehezítik.

Száz euró fölött a gáz ára (Forrás: Hír TV)

Lesz elég földgáz?

Többnapos előszobáztatás után végre fogadta Orbán Anita magyar külügyminisztert Marco Rubio, az amerikai diplomácia vezetője. Kiderült, hogy a Trump Peace Pipelines Framework együttműködési megállapodással a két ország szorosabbra fűzi viszonyát a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésében. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi történik, ha lejár az a mentesség, amelyet Orbán Viktor tavaly novemberben kapott az orosz olajra vonatkozó szankciók alól?

Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Hír TV Láncreakció című műsora Hortay Olivérrel, a Fidesz parlamenti képviselőjével.