Netanjahu nekiment az arab pártoknak: nemzeti egységkormányt követel Izraelben

Benjamin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök kedden beszédet mondott az újonnan felesketett izraeli parlamentben, a Kneszetben. Nemzeti egységkormány megalakítását követelte, és figyelmeztette politikai ellenfeleit, hogy ne hozzanak létre olyan „szűk alapokon nyugvó” kormányt, amelyet az egyik vagy akár mindkét arab párt támogat. Az arab pártok képviselőit azzal vádolta, hogy Izrael elpusztítására törekednek, és támogatják a terrorizmust. A Jásár párt vezetője, Gadi Eisenkot kijelentette, hogy Netanjahu „gyűlölettel teli” beszéde csak még inkább bizonyította, hogy nem méltó a hivatalban maradásra.