Az újkommunista ÁVH lebuktatta Magyar Péter politikai színházát

Bár Magyar Péter miniszterelnök teátrálisan Seszták Miklóshoz kötötte az űj ÁVH néven emlegetettszerezet által megtalált hatalmas mennyiségű készpénzt, maga Unger Anna, az NVVH elnöke cáfolta meg őt. Unger szerint jelenleg nem lehet tudni, hogy kié az előásott vagyon.

A Fidesz szerint a politikai megrendelés nyilvánvaló, a cél az, hogy eltereljék a figyelmet Magyar Péter és a Tisza-kormány botrányairól.