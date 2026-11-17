– A nők védelme kötelesség, ezért kérem önöket, hogy tegyük meg a megértés első lépéseit egymás felé. Gondoljanak arra a fiatal nőre, akit évekkel ezelőtt bántalmazott a partnereés aki nem kérhetett távoltartást sikerrel, mert a magyar jog ezt nem rendezte – szólalt fel Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben.

– Egy olyan ember beszél parlamentben a nők elleni erőszakról, aki egy párkapcsolati bántalmazó. Varga Judit múlt heti meghallgatásán újra kiderült: Magyar Péter egy erőszakos, bántalmazó párkapcsolatban tartotta a feleségét, fenyegette és zsarolta – jelezte Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz képviselője szerint a miniszterelnöknek nincs joga ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszakról és a nők elleni bántalmazásáról beszéljen a parlamentben, és a megmentő szerepében tetszelegjen.