Azon nevetett Magyar Péter a parlamentben, hogy Németh Balázsnak nem volt még szüksége esemény utáni tablettára.

Az országgyűlés keddi plenáris ülésén a miniszterelnök az esemény utáni tabletta és az abortusztabletta közötti különbségről beszélt a parlamentben, amikor Németh Balázs is hozzászólt, hogy neki nem volt erre szüksége, mire a miniszterelnök annyit mondott: "azt nem csodálom, hogy önnek nem volt, kedves Németh Balázs”.

Ezt követően a miniszterelnök saját megjegyzésén kezdett hangosan nevetni, a Tisza-frakció pedig tapssal díjazta beszólást. Forsthoffer Ágnes házelnök azonban felszólította Magyar Pétert, hogy ne használjon sértő kifejezéseket.