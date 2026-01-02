Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
3 perc
3 perc
Zelenszkij és Putyin erős üzeneteivel indult a 2026-os esztendő
2 perc
2 perc
Új arcok, külföldi érdekek – a miniszterelnök szerint az új ellenzék is a régi kottából játszana
2 perc
2 perc
Digitális társ a tanteremben: így formálja át a mesterséges intelligencia a magyar felsőoktatást
2 perc
2 perc
Itt a sorsfordító változások éve: Joshi Bharat elárulta, mit jósolnak a számok az új esztendőre
2 perc
2 perc
Így készül a bőséget hozó lencse Lázár séf titkos trükkjeivel
3 perc
3 perc
Szilveszteri politikai „leltár” Bayer Zsolttal és vendégeivel
2 perc
2 perc
Korda Györgyékkel és Fésűs Nellyékkel búcsúzik az óév a Harsányban
2 perc
2 perc
Tűzijáték-kisokos – így lehet elkerülni a súlyos baleseteket az év utolsó éjszakáján
4 perc
4 perc
Exkluzív interjút adott a Lelátó stábjának Dárdai Pál
1 perc
1 perc
Malacsült és lencse: Így alapozhatja meg a szerencséjét a tökéletes újévi menüvel
2 perc
2 perc
Bayer show arról, hogy Washington váratlanul kiosztotta Brüsszelt és igazat adott Orbánnak
2 perc
2 perc
Az utolsó nagy pengeváltás 2026 előtt – nagyító alatt a nemzetközi és hazai folyamatok a Csörtében
HírTv
Gazdaság
ingatlan
ingatlanpiaci aktivitás
ingatlanpiac
Ingatlanpiaci előrejelzés 2026-ra
A témáról Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa beszélt a Napindítóban.
Napindító
1 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
Videó:
Továbbiak a témában
1 perc
Napindító
Mezőgazdasági kilátások 2026-ra
2 perc
Hírek
Brutális gazdasági nehézségekkel indítja az új évet Nagy-Britannia
2 perc
Napindító
Pénzügyi tudatosság 2026-ban - a sikeres megtakarítás titka a 10 százalékos szabály