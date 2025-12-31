NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Így ünneplik az olaszok a szilvesztert

Rómából Jánosi Dalma tudósította a HírTV-t.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Videó:

 

 

