Kijev európai szövetségeseit is megfenyegette Trump

Az Egyesült Államok felfüggesztheti a hírszerzési információk megosztását és az amerikai fegyverek európai beszerzését Ukrajna számára, ha Kijev nem hagyja abba az orosz energialétesítmények elleni mélységi támadásait, közölte a CNN. A hétvégén Miamiban egyeztettek a béketárgyalásokról Donald Trump megbízottjai, valamint az ukrán delegáció, a NATO és az unió képviselői.

Az Axios hírügynökség úgy értesült, hogy Trump megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner most elhalasztották moszkvai útjukat, addig, amíg tisztázzák, hogy Ukrajna és az európaiak készek-e megállapodni egy új, egységes javaslatban az orosz féllel. Közben a lengyel külügyminiszter szerint "A NATO-nak fel kell készülnie egy halálos áldozatokkal járó orosz hibrid támadásra”. Európai hírszerző szolgálatok szerint Oroszország fokozhatja szabotázsműveleteit, és merényleteket készíthet elő európai hadiipari vállalatok, köztük fegyver- és dróngyártók vezetői ellen.