Vita robbant ki Magyar Péter és Varga Judit között

Nyilvános szóváltás alakult ki szerdán este a Facebookon Magyar Péter és volt felesége, Varga Judit között a gyermektartás fizetésével kapcsolatban. A vita előzménye Varga Judit országgyűlési bizottsági meghallgatása volt, ahol a korábbi igazságügyi miniszter a gyermektartás elmaradásáról is beszélt.

Magyar Péter közösségi oldalán reagált a kijelentésekre, hangsúlyozva, hogy közös gyermekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nem lenne köteles tartásdíjat fizetni, ennek ellenére állítása szerint havonta 600 ezer forintot utal volt feleségének. Varga Judit röviden, a miniszterelnök korábbi szófordulatát idézve reagált:

Nem hinném.

A vita tovább folytatódott, miután Magyar Péter májusi és júniusi átutalási bizonylatokat tett közzé. Varga Judit erre válaszul a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi utalások igazolását is kérte.

A Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint a közös gyermekfelügyelet és a váltott gondoskodás önmagában nem zárja ki a gyermektartásdíj fizetését. Amennyiben a felek a jövedelmi különbségekre tekintettel tartásdíjban állapodtak meg, annak teljesítése kötelező lehet, és elmaradása esetén végrehajtás is kezdeményezhető.

A jogi kötelezettség tehát elsősorban attól függ, hogy a válás során a felek milyen megállapodást kötöttek a gyermekek tartásáról.