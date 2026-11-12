Rekordot dönthetett a lengyel függetlenségi menet, hatalmas tömeg vonult Varsóban

A lengyel történelem legnagyobb függetlenségi menete zajlott szerdán Varsóban – írta közösségi oldalán a lengyel államfői hivatal helyettes vezetője. A szervezők szerint a részvétel idén rekord magas volt, akár az egymilliót is elérhette. A felvonulást a 6 halálos áldozatot követelő, múlt szombati krakkói tömeggyilkosság árnyékában tartották meg.

Az idei függetlenségi menetnek erőteljes politikai jellege is volt. A lengyel kormány ugyanis a közelmúltban felmentette az alkotmánybíróság vezetőit, majd rendőri erővel igyekezett érvényt szerezni az akaratának. A lépést az ország konzervatív államfője és a jobboldal erőszakos hatalomátvételnek minősítette. Sok lengyel úgy látja, hogy a baloldali kormányzat nyugati érdeket szolgál ki.