Kirúgásokra készül a közmédia új vezérigazgatója
Kert Attila szerint a jelenlegi létszám nem tartható fent a költségvetés 47 százalékos csökkentése mellett.
Miközben a közmédia megválasztott vezérigazgatója politikai tisztogatásra készül, addig Magyar Péter korábban éppen a Kert Attila vezette Euronews-t nevezte fideszes propagandaadónak.
Kert Attila a tervezett elbocsátásokkal kapcsolatban azt mondta: aki pártpropagandát vagy orosz propagandát folytatott a közszolgálati médiában, nem maradhat ott.
A megválasztott vezérigazgató a Klubrádióban arról beszélt, hogy nem akar B-listákat csinálni, de a költségvetés 47 százalékos csökkenése miatt a jelenlegi létszámot csökkenteni kell.
Kert Attila egyébként már 2006-ban is dolgozott az akkori közmédiánál, hírigazgatói tisztséget látott el. Vezetése alatt történt, hogy nem olvasták be a tüntetők petícióját, ez előzte meg a tévészékház ostromát.
A Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László szerint Kert Attilát azért választották meg a közmédia élére, hogy ő végezze el a piszkos munkát.
Az új vezérigazgató tervei között szerepel az M4 Sport csatorna megszüntetése is, és csökkentené a sportjogok költségvetési arányát.
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