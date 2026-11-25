A negyvenedik évfordulón nyilvánította a Magyar Labdarúgás Napjának az Évszázad Mérkőzését 1993-ban, ekkor még sokan éltek a nagy győztesek közül – elevenítette fel a sportújságíró, aki számos érdekességet is elmesélt a számunkra oly kedves, 6-3-as sikert hozó mérkőzésről.

A műsorban szóba került az Országgyűlés által kedden elfogadott összeférhetetlenségi törvény is, amely többek között a Ferencváros élén is elnökváltást eredményezhet. Szöllősi György emlékeztetett arra, hogy történelmi sikereket ért el az utóbbi időben a Ferencváros több szakosztálya is, már csak ezért is érthetetlen az elfogadott rendelkezés.