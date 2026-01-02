Drog miatt vonultak ki a rendőrök, de teljesen mást találtak

Kéthónapos tigriskölyköt találtak a rendőrök egy drograzzián

Ordítása buktatta le a Pablot. Az egyelőre még kicsinek számító nagymacska hamar megpattant a fogságból. A Fővárosi Állat- és Növénykert vette gondozásába az állatot, most pedig a karanténból szabadulva igazi sztárrá vált.

Első napján nagy érdeklődés, és még nagyobb rajongás fogadta

Az állatkert munkatársai az India Házban alakítottak ki számára egy exkluzív lakrészt. Pablo azonban nem marad sokáig az állatkertben, tavasszal ismét költözik, a végleges otthona a Veresegyházi Medveotthon lesz. A medveotthon már szakosodott az ilyen esetekre, korábban is több állatnak nyújtottak menedéket, amelyek előtte méltatlan körülmények között éltek.