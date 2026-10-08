Hiába jó a szőlő minősége, nagyot zuhant a termés a szekszárdi és a pécsi borvidéken

A szokásosnál jóval korábban kezdődött, és hamarabb is fejeződött be az idei szüret a szekszárdi és a pécsi borvidéken. Bár az évjárat minőségével nincs probléma, a termés mennyisége jelentősen csökkent, a klímaváltozás hatásaira pedig már a szőlőültetvényeken is reagálni kell. Pécsett azt kutatják, mely fajták lehetnek ellenállóbbak a változó éghajlati körülményekkel szemben.

A korai kezdés egyik oka, hogy egyre kevesebb a csapadék. Az elmúlt két hónapban mindössze 10–12 milliméter eső hullott a borvidéken. Ami pedig leesett, az sokszor rövid idő alatt, nagy mennyiségben érkezett, így a víz jelentős része lefolyt a dombokról, és nem tudott megfelelően beszivárogni a talajba.

A minőségben ez egyelőre nem okozott problémát, a termés mennyiségében azonban már látványosan jelentkeznek az aszály következményei. A szekszárdi borvidéken idén átlagosan a megszokott termésmennyiség mintegy 75 százaléka került a pincészetekhez, egyes területeken pedig ennél is nagyobb volt a kiesés.