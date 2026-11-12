Kiemelt videók

Új korszakra kell felkészülniük a magyar gazdáknak, a vízhiány tartós problémává válhat

A talpon maradáshoz a termelésen is változtatni kell.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Komoly kihívásokkal kellett szembenéznie idén a magyar mezőgazdaságnak. A szélsőséges időjárás, a nemzetközi piaci bizonytalanságok és az emelkedő termelési költségek egyaránt nehezítették a gazdálkodók helyzetét. Az ágazat teljesítményét mérő legfrissebb mutató hároméves mélypontra került: a 35 pontos egyensúlyi szint helyett jelenleg mindössze 30,6 ponton áll. 

A szakemberek egy szakmai rendezvényen értékelték az idei év tapasztalatait és a mezőgazdaság előtt álló feladatokat.

A talpon maradáshoz a termelésen is változtatni kell, mert a tartós vízhiányra már hosszú távon kell berendezkedni.

A magyar agrárium számára tehát a következő időszak is az alkalmazkodásról szólhat. A szakemberek szerint a korszerűbb technológiák, a tudatosabb gazdálkodás és a hosszú távú fejlesztések nélkül egyre nehezebb lesz megőrizni az ágazat versenyképességét.

 

Továbbiak a témában