Nem mindennapi akadálypályán mérték össze erejüket a tűzoltók Szolnokon

Nyolcvan kilogrammos mentőbábu, tizenkét méteres torony és embert próbáló akadályok – mindez teljes védőfelszerelésben. Szolnokon három napon át nemzetközi mezőnyben mérték össze erejüket és felkészültségüket a tűzoltók. A FireFit versenyén minden másodperc számított. A valódi bevetéseken azonban ennél sokkal nagyobb a tét.

Adorján Bálint, a váci tűzoltóság munkatársa korábban kajakozott. A sportban megszerzett állóképességét ma már a tűzoltóversenyeken kamatoztatja, ő a jelenlegi leggyorsabb ezen pályán, 1:21-es idővel.

A tűzoltók teljesítménye nemcsak a felnőtteket nyűgözte le. A szolnoki verseny egyik legfiatalabb szurkolója már évek óta rajzokkal kedveskedik nekik.